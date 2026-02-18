Врачи Балашихи спасли мальчика с обморожением ступней в Подмосковье

В Балашихинскую больницу доставили 12-летнего мальчика с обморожением ступней после прогулки в лесопарке без обуви. Ребенок получил комплексное лечение и выписан домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи привезла в Балашихинскую больницу 12-летнего мальчика с признаками обморожения нижних конечностей. По словам ребенка, он долго гулял с друзьями в лесопарке, где потерял обувь в снегу. В результате мальчик был вынужден идти до городской зоны в одних носках, периодически отогревая ноги куртками товарищей.

Заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев отметил, что подобные случаи не редкость, так как дети часто не осознают опасности зимних прогулок. С первых дней пребывания в стационаре пациенту проводили комплексную терапию для восстановления микроциркуляции, назначали препараты для питания тканей и расширения сосудов, а также ежедневно делали перевязки.

После лечения мальчика выписали домой. Сейчас он может безболезненно наступать на ступни и чувствует себя хорошо. Врач напомнил, что при первых признаках обморожения — покраснении, отеке, онемении или изменении цвета кожи — необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.