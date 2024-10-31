Врачи Балашихи рассказали, как пирсинг стал причиной опухолей на ушах

В отделение оториноларингологии филиала № 2 больницы Балашихи обратилась 20-летняя девушка с жалобами на новообразования и зуд ушей. Помимо этого, пациентке симптомы доставляли эстетические неудобства. Проведенная диагностика показала, что причиной были келоидные рубцы — доброкачественные новообразования, разрастающиеся из соединительной ткани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По словам пациентки, несколько лет назад она сделала проколы ушей. После косметических манипуляций на месте проколов образовались келоидные рубцы, которые увеличивались в размере. При обращении в медучреждение рубцы были диаметром порядка 2 см.

«Пациентке провели оперативное лечение под местной анестезией. Келоидные рубцы иссекли скальпелем с последующей пластикой местными тканями. В ходе операции был достигнут необходимый эстетический результат. Чтобы избежать рецидива заболевания, пациентке рекомендовано отказаться от дальнейших косметических манипуляций», — рассказал врач-оториноларинголог Василий Коршунов.

Гистологическое исследование подтвердило, что новообразования были доброкачественными. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, уже выписана на амбулаторное лечение.

Специалист напомнил, что пусковым механизмом в возникновении келоидных разрастаний, помимо пирсинга, могут стать травма кожи, а также воспалительный процесс на ней. Если после травмы образовался рубец неправильной формы, который длительное время остается ярким, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.