Врачебная амбулатория «Отрадное» в Красногорске возобновила работу после ремонта

Врачебная амбулатория «Отрадное» в подмосковном Красногорске вновь начала свою работу после проведенного ремонта. Изменения в учреждении заметны не только внешне, но и внутренне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Помещения стали более светлыми и удобными для пациентов и персонала. Кроме того, амбулатория получила новое медицинское оборудование. Благодаря этому обследования и приемы пациентов проводятся на более современном уровне.

Руководство амбулатории не собирается останавливаться на достигнутом. В планах — расширение штата специалистов и лицензирование дополнительных кабинетов. Это позволит жителям получать качественную медицинскую помощь рядом с домом — и взрослым, и детям.

Ремонт и модернизация амбулатории «Отрадное» способствуют повышению качества медицинских услуг в этом районе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.