Врачам скорой помощи могут разрешить снимать свою работу на видео
В Госдуме предложили оснастить видеокамерами врачей неотложки
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в российский Минздрав с предложением предоставить врачам скорой помощи комплекты видеофиксации для защиты от агрессивных пациентов, пишет RT.
Депутат в обращении указал, что на бригады неотложек случаются нападения «неадекватных или потерявших самообладание граждан». Поэтому им необходимо предоставить системы видеозаписи происходящего на вызове.
«Чтобы у врачей, вынужденных рисковать своим здоровьем и жизнью во время коммуникации с агрессивными или неадекватными пациентами, появился дополнительный юридический щит их прав», — считает Милонов.
Однако это не будет вменяться в обязанности медикам, они сами должны принимать решение о фиксации ситуации, уточнил депутат.