Врачам скорой помощи могут разрешить снимать свою работу на видео

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в российский Минздрав с предложением предоставить врачам скорой помощи комплекты видеофиксации для защиты от агрессивных пациентов, пишет RT .

Депутат в обращении указал, что на бригады неотложек случаются нападения «неадекватных или потерявших самообладание граждан». Поэтому им необходимо предоставить системы видеозаписи происходящего на вызове.

«Чтобы у врачей, вынужденных рисковать своим здоровьем и жизнью во время коммуникации с агрессивными или неадекватными пациентами, появился дополнительный юридический щит их прав», — считает Милонов.

Однако это не будет вменяться в обязанности медикам, они сами должны принимать решение о фиксации ситуации, уточнил депутат.