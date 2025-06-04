Врачам и IT-специалистам могут дать «антистрессовые» выходные
Российских работников, страдающих от профессионального выгорания, могут начать отпускать на недельный оплачиваемый отдых, сообщает RT.
С соответствующей инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Основанием для нововведения стало признание ВОЗ в 2019 году эмоционального выгорания профессиональным заболеванием. Как отмечает Орлов, особенно остро эта проблема стоит среди врачей реанимаций, педиатров, работников хосписов и IT-специалистов — тех, кто ежедневно сталкивается с высокими психоэмоциональными нагрузками.
Предлагаемый механизм предусматривает прохождение специального тестирования в медучреждениях, получение права на 7 дополнительных оплачиваемых дней отдыха при подтверждении диагноза.
«Речь идет не просто об усталости, а о медицинском состоянии, требующем реабилитации», — подчеркивает автор инициативы.