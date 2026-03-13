Врач заявила, что магнитные бури опасны для сердечников и диабетиков

Магнитные бури в основном ощущают люди с ослабленной сердечно-сосудистой системой, тогда как здоровые и физически активные их почти не замечают, сообщает RT .

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева пояснила, что здоровый организм адаптируется к изменениям внешнего давления и магнитного фона.

«Здоровые люди адаптированы под магнитные бури и не чувствуют их, разве что, может быть, легкую сонливость какую-то, потому что сосудистая система развита так, чтобы компенсировать изменение внешнего атмосферного давления», — рассказала специалист.

По ее словам, неприятные симптомы возникают у людей с поврежденными сосудами. В группе риска — пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и курильщики. Они могут жаловаться на головные боли, раздражительность, усталость и выраженную сонливость.

Ярцева добавила, что регулярная физическая активность тренирует сосуды за счет естественных скачков давления и поддерживает их тонус. У людей с малоподвижным образом жизни, в том числе с вегетососудистой дистонией, сосуды хуже адаптируются к изменениям, что может приводить к слабости и даже обморокам.

Для снижения симптомов врач рекомендовала пить больше воды, контролировать давление и регулярно двигаться.

