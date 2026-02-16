Врач заявил о росте необоснованных вызовов скорой от зумеров

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил о росте числа необоснованных вызовов скорой помощи со стороны молодежи. По его словам, бригады все чаще выезжают на случаи легкой простуды и невысокой температуры, сообщает Life.ru .

Звонков рассказал, что зумеры нередко вызывают скорую при температуре 37–37,5 градуса или легком недомогании. Такие обращения, по его мнению, должны обслуживаться неотложной помощью, так как не требуют экстренного реагирования.

«Сейчас колл-центры очень сильно напрягает наше молодое поколение. У нас до 30 вызовов доходило порой. Скоропомощная статистика говорит, что примерно на 10 вызовов в лучшем случае один действительно обоснованный — автокатастрофа, инфаркт миокарда или что-то очень серьезное», — рассказал Звонков.

Врач считает, что причина — потребительское отношение к услугам, сформировавшееся еще в советское время. По его словам, проблему могли бы снизить штрафы за ложные вызовы или модель оплаты, при которой необоснованный выезд не компенсируется фондом. Однако он усомнился, что такие меры будут приняты в ближайшее время.

