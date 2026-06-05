Врач Водовозов призвал купаться только в разрешенных водоемах

Водовозов напомнил о правилах отдыха у воды на фоне сообщений синоптиков о потеплении в Москве. По его словам, при решении о купании важнее учитывать температуру воды, а не воздуха. У берега, где мелко, достаточно окунуться и не заплывать далеко.

«То есть соответствующие контролирующие органы должны сообщить о том, в каких конкретных местах купаться можно и в Москве, и в других городах. Регулярно выходят такие бюллетени», — пояснил Водовозов.

Специалист также посоветовал заранее осмотреть дно в зоне купания. Он предупредил, что камни, бутылки, коряги или арматура могут привести к травмам, особенно при нырянии в незнакомом месте.

Врач отметил, что «травма ныряльщика» связана с переломом шейных позвонков: человек ныряет там, где слишком мелко, или сталкивается с препятствием под водой. Ранее Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти зонах отдыха в Москве.

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