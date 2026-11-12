Врач Вишнякова призвала не ходить на работу с простудой даже без температуры

Терапевт «СМ-Клиника» Александра Вишнякова посоветовала оставаться дома при насморке и кашле даже без лихорадки: человек может передавать вирус окружающим, сообщает RT .

Врач пояснила, что ориентироваться нужно на общее самочувствие, а не на термометр. При легкой простуде строгий постельный режим обычно не нужен, но организму необходимы сон, достаточное питье и снижение нагрузки.

«Если человеку трудно сосредоточиться, кружится голова, ломит мышцы или обычные действия вызывают сильную усталость, ему нужен отдых. Жаропонижающее или комбинированное средство от простуды может временно скрыть симптомы, но не ускоряет выздоровление и не делает человека менее заразным», — предупредила Вишнякова.

Возвращаться к обычной активности врач рекомендовала после уменьшения симптомов в течение как минимум суток. Еще несколько дней стоит носить маску при тесном контакте, проветривать помещение, мыть руки и избегать общения с людьми из групп риска.

Если симптомы не уменьшаются больше 10 дней или после улучшения наступило ухудшение, следует обратиться к врачу. Затрудненное дыхание, боль в груди, спутанность сознания, обморок, выраженная слабость или признаки обезвоживания требуют срочной помощи.

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