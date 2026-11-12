В Наро-Фоминске передали гуманитарную помощь бойцам в военном госпитале

Военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в Наро-Фоминском военном госпитале, 11 ноября получили медикаменты, личные принадлежности и предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и председатель окружного совета депутатов Геннадий Пензов 11 ноября посетили Наро-Фоминский военный госпиталь. Для бойцов передали партию гуманитарной помощи — необходимые медикаменты, личные принадлежности и предметы первой необходимости, а также пироги к чаю.

Евгений Клюшкин и Геннадий Пензов пообщались с военнослужащими, поблагодарили их и выразили признательность медицинскому персоналу за работу.

Накануне, 10 ноября, госпиталь отметил 85-летие. Врачи и медицинские сестры учреждения помогают бойцам восстанавливать здоровье и проходить реабилитацию.

«Забота о раненых бойцах — общий долг. Желаем всем ребятам скорейшего выздоровления, сил и возвращения к своим семьям, а трудовому коллективу госпиталя — успехов в их важной миссии», — сказал Евгений Клюшкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.