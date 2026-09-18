Врач в Солнечногорске назвала признаки депрессии

Заведующая Андреевской поликлиникой Марина Патрина рассказала жителям Солнечногорска, как отличить осеннюю хандру от депрессии и в каких случаях необходимо обратиться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующая Андреевской поликлиникой Солнечногорской больницы Марина Патрина разъяснила различия между сезонной адаптацией и депрессией. По ее словам, своевременное распознавание симптомов и обращение за медицинской помощью важны для безопасности пациента и сохранения качества жизни.

«Осенняя хандра — естественная реакция на нехватку света, которая длится не более двух недель и проходит самостоятельно. Для профилактики рекомендую прогулки, физнагрузки, соблюдение диеты с увеличением полиненасыщенных жирных кислот и прием витамина D. Депрессия же — тяжелое заболевание: симптомы длятся дольше, человек замыкается, перестает радоваться жизни, появляются мысли о самоубийстве. Это главный повод обратиться к психиатру или психотерапевту для подбора индивидуальной терапии», — пояснила Марина Патрина.

Врач отметила, что тревожными сигналами являются подавленность дольше двух недель, нарушения сна и безразличие к прежним увлечениям. При подозрении на депрессию специалисты рекомендуют пройти тестирование по шкале депрессии Бека. Опросник не заменяет диагноз, но помогает оценить состояние и подготовиться к разговору с врачом.

Безопасность пациента включает заботу о психическом здоровье. Обращение к специалисту помогает подобрать лечение и восстановиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.