Врач: в пост основными источниками белка должны быть бобовые и орехи

Основными источниками белка во время поста должны быть бобовые, орехи и крупы. Чтобы избежать негативных последствий для организма, необходимо тщательно подходить к составлению рациона, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Следует избегать чрезмерного употребления картофеля и макарон, так как это может привести к увеличению веса. Побольше двигайтесь, чтобы избежать мышечной атрофии», — сказал Белоусов.

Он предупредил, что пост противопоказан лицам с определенными заболеваниями и состояниями.

«Пост может быть опасен для людей с язвой желудка, гастритом, панкреатитом, холециститом, сердечной и почечной недостаточностью, сахарным диабетом. Риски существуют для беременных и кормящих грудью, детей и подростков до 14 лет. Также пост может быть опасен для людей, страдающих от остеопороза или анемии — из-за риска недостатка витаминов и минералов», — рассказал врач.

Рождественский пост — это последний многодневный пост в году для православных христиан. Он длится 40 дней — с 28 ноября по 6 января. Его смысл — воздержание, при этом не только от употребления некоторых продуктов, но и от греховных мыслей.