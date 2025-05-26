Врач Уланкина: проверять щитовидку нужно ежегодно после 40 лет

Проверять щитовидную железу после 40 лет необходимо ежегодно, а до 39 — один раз в три года, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Людям до 39 лет включительно достаточно проверять состояние щитовидной железы один раз в 3 года. Тем, кто старше 40 лет, анализы показано сдавать 1 раз в год. Если в семье есть случаи заболеваний щитовидной железы, обследования нужно проходить чаще», — сказала Уланкина.

Она добавила, что это же касается женщин старше 40 лет, пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, аутоиммунными болезнями, а также людей, проходивших лечение от гипо- или гипертиреоза или перенесших операцию на щитовидной железе.

«Беременным и кормящим женщинам периодичность обследований назначает врач. Например, будущим матерям анализы, вероятнее всего, нужно будет сдавать один раз в первом триместре. Это связано с тем, что гормональный фон женщины в таком состоянии меняется. Если у нее при этом есть заболевание щитовидной железы, о котором она не знает, то это может сказаться и на ее самочувствии, и на развитии плода», — пояснила врач.

Уланкина уточнила, что обратиться к врачу внепланово стоит при появлении таких симптомов, как резкое снижение или набор веса, ощущение кома в горле, зоб, перепады настроения, зябкость или приливы жара.

Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. Он был учрежден по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации в 2008 году.