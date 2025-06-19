Врач Уланкина: после спасения утопающего опасность сохраняется даже спустя сутки

Даже если утопающего удалось спасти, важно следить за его состоянием в течение нескольких суток — возможны отсроченные осложнения, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Даже если человек быстро пришел в себя, опасность на этом не закончилась. Может развиться так называемое вторичное утопление — отсроченное осложнение, когда даже небольшое количество воды, попавшее в легкие, вызывает постепенный отек легочной ткани», — предупредила Уланкина.

Она отметила, что симптомы могут появиться в течение трех дней после происшествия.

«Возможно появление кашля, боли в груди, затруднения дыхания, сильной усталости или спутанности сознания. Эти симптомы требуют немедленной госпитализации», — добавила врач.

Кроме того, она подчеркнула, что особенно внимательными нужно быть в случае с детьми.

«Если ребенок тонул во время купания, а спустя время — от двух часов до двух суток — стал вялым, капризным, начал закашливаться или жаловаться на боль в груди, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью», — пояснила специалист.