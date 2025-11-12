Врач Уланкина объяснила, как быстрее восстановиться после пневмонии

Врач Уланкина: для восстановления после пневмонии надо спать по 8-9 часов

Период реабилитации после перенесенной пневмонии требует не меньше внимания, чем само лечение. Основная задача — постепенное восстановление функции легких и укрепление ослабленного иммунитета. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Начинать следует с дыхательной гимнастики: например, медленные вдохи через нос и удлиненные выдохи через сложенные трубочкой губы. Выполнять ее нужно регулярно, по 5–7 минут несколько раз в день, даже если сначала это вызывает легкое головокружение», — сказала врач.

Физическая активность должна возрастать поэтапно. В первые недели достаточно коротких прогулок в спокойном темпе по ровной местности, желательно в парковых зонах с влажным воздухом. По мере улучшения самочувствия можно добавлять упражнения для мелких мышц и суставов, но избегать нагрузок, вызывающих одышку.

«Важное значение имеет питание: рацион должен содержать повышенное количество белка для восстановления легочной ткани — подойдут творог, яйца, нежирная рыба. Необходимо достаточно пить чистой теплой воды без газа, травяные чаи, компоты и морсы с минимумом сахара», — добавила эксперт.

В период восстановления важно достаточно спать — не менее 8–9 часов ночью. Именно во время ночного отдыха происходит наиболее активная регенерация тканей. Следует избегать переохлаждений и контактов с больными ОРВИ, поскольку иммунная система остается уязвимой еще несколько месяцев после болезни. Кроме того, важно не пропускать визиты к пульмонологу и выполнять все его рекомендации. Соблюдение правил реабилитации позволит предотвратить развитие фиброза и других отдаленных последствий пневмонии.

«Чтобы предупредить пневмонию, нужно отказаться от курения, регулярно заниматься физически, сбалансированно питаться. Людям из группы риска по осложнению гриппа и пневмококковых инфекций рекомендуется вакцинация», — объяснила Уланкина.

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.