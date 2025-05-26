Врач Уланкина: морепродукты, йодированная соль и орехи полезны для щитовидки

Здоровье щитовидной железы напрямую зависит от сбалансированного питания с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Йод — ключевой элемент, участвующий в образовании гормонов щитовидной железы. При его хронической нехватке возможно развитие зоба и гипотиреоза. Для восполнения йода в организме стоит включить в рацион морские водоросли, морепродукты (креветки, мидии), молоко, сыр, йогурт и яйца. Вместо обычной соли рекомендуется использовать йодированную», — сказала Уланкина.

Она добавила, что также для нормального функционирования щитовидной железы необходим селен: он участвует в синтезе ее гормонов и защищает клетки от свободных радикалов.

«Селен содержится в бразильских орехах, субпродуктах, морской рыбе и цельнозерновых продуктах — овсянке, гречке, буром рисе. Важен и цинк, так как он регулирует гормональный баланс: при его дефиците снижается синтез гормонов Т4 и Т3, страдает иммунитет и ухудшается состояние кожи и волос. Цинк содержится в тыквенных семечках, говядине, шпинате и бобовых», – рассказала врач.

Уланкина отметила, что рафинированные углеводы, жирную и жареную пищу стоит минимизировать — они могут негативно повлиять на эндокринную систему.

Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. Он был учрежден по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации в 2008 году.