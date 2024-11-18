Врач травматолог-ортопед МОДКТОБ принял участие в национальном форуме

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся III национальный форум «Здоровье и безопасность детей». Врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Летярин принял участие за круглым столом обсуждения особо важной темы для МОДКТОБ, а именно безопасность на скейт-площадках. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Форум проводился в рамках реализации социально ориентированных мероприятий, предусмотренных «Десятилетием детства» и «Годом семьи», объявленных указами президента Российской Федерации, что и предопределило основную тему форума «Семья — основа здоровья и безопасности детей».

«Довольно много детей получают травмы нижних и верхних конечностей на скейт-площадках, которые в дальнейшем становятся пациентами нашего стационара. Зачастую, конечно, это дети старшего возраста и подростки, так как дети до 6 лет редко занимаются данным видом спорта. Крайне важно соблюдать правила безопасности и надевать защиту», — сказал Летярин.

Мероприятия, как данный форум, помогают людям находить ответы на интересующие вопросы, делиться опытом и решать проблемы. Они также способствуют развитию сообществ и укреплению связей между людьми.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.