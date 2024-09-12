Врач-терапевт рассказала, как кондиционеры влияют на офисных работников

Кондиционеры в офисе — обычная вещь. Но влажная среда в теплообменнике прибора способствует размножению микробов, клещей и мошек, делая внутренний блок источником накопления загрязнений. Также кондиционер выделяет переработанный воздух в помещение, что может вызывать аллергические заболевания, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Направление охлажденного воздуха из кондиционера на людей в помещении может привести к заболеваниям дыхательной системы (таким, как ангина, бронхит) и нервной системы (невралгии, миозиты). Поэтому соблюдение правил установки вентиляторов и кондиционеров играет важную роль», — заявила Бурнацкая.

Она подчеркнула, что кондиционеры должны быть установлены под потолком, чтобы избежать прямого попадания потока воздуха на людей и обеспечить равномерную циркуляцию воздуха. Также важна регулярная очистка.

«В противном случае микробы, накопившиеся на кондиционерах, могут рассеиваться по помещению вместе с воздушным потоком. Для обеспечения безопасной среды в помещении рекомендуется проводить чистку теплообменника кондиционера не реже одного раза в год», — добавила доктор.