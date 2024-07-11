Врач Тананакина: в день можно позволить съесть 2-3 кусочка молочного шоколада

Рекомендуемая норма потребления шоколада составляет от 20 до 30 граммов в день, что примерно соответствует 2-3 кусочкам молочного шоколада, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Рекомендуется употреблять шоколад в умеренных количествах. Обычно рекомендуемая норма потребления шоколада составляет от 20 до 30 граммов в день, что примерно соответствует 2-3 кусочкам молочного шоколада. А темного шоколада, содержащего не менее 70% какао, рекомендуется употреблять не более 30-40 граммов», — сказала Тананакина.

Она добавила, что шоколад содержит какао, которое имеет ряд полезных свойств, включая антиоксидантные и антистрессовые эффекты, однако излишнее потребление шоколада может привести к избыточному потреблению сахара и калорий.

«В целом употребление небольшого количества высококачественного шоколада в день не должно оказать вредного воздействия на здоровье. Важно помнить об умеренности. Потребление шоколада должно быть частью общего здорового питания и образа жизни, а не основным источником питания», — подчеркнула врач.

Тананакина заключила, что дневная доза потребления шоколада может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей и физиологических особенностей каждого человека. Людям с проблемами с переработкой сахара или с лишним весом рекомендуется употреблять шоколад с осторожностью.

1 июля отмечают Всемирный день шоколада. Во время праздника многие узнают, как и из чего изготавливается любимое лакомство. Также проводят конкурсы и дегустации настоящего шоколада.