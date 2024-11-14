Врач Тананакина: риск развития диабета особенно высок у людей старше 45 лет

Существуют группы людей, которые более подвержены риску диабета. Это люди с избыточным весом и те, кто старше 45 лет. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Это те, у кого в семье есть случаи диабета, а также люди с высоким кровяным давлением или высоким уровнем холестерина», — сказала Тананакина.

Она добавила, что в группы риска также входят женщины, перенесшие гестационный диабет.

«Чтобы предупредить болезнь, следуйте сбалансированному питанию, уделяйте внимание физической активности и контролируйте вес. Эти простые меры способны значительно снизить риск возникновения диабета», — отметила врач.

Тананакина посоветовала стараться поддерживать свой вес в пределах нормы. Тем, кто находится в группе риска, следует проверять уровень глюкозы в крови. Нужно вести здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и физическую активность.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет входит в топ заболеваний, которые чаще остальных приводят к смерти и инвалидности.