Врач Тананакина рассказала об опасностях сахаросодержащих продуктов

«Сахаросодержащие продукты, такие как сахарное печенье, могут иметь негативное воздействие на здоровье, если потребляются в избытке. Пища, богатая сахаром, способствует набору лишнего веса и развитию ожирения. Чрезмерное потребление сахара может привести к инсулинорезистентности и, как следствие, к развитию сахарного диабета», — сказала Тананакина.

Она добавила, что сахар также является основной причиной кариеса. Он способствует образованию кислот во рту, что разрушает зубную эмаль. Кроме того, потребление избыточного количества сахара может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наконец, сахар влияет на энергетический баланс и настроение. Потребление большого количества сахара приводит к колебаниям уровня сахара в крови, что отрицательно сказывается на энергии и настроении», — рассказала врач.

По словам Тананакиной, поэтому важно контролировать потребление продуктов, содержащих сахар, в том числе сахарного печенья, и учитывать их в общем рационе питания, предпочитая более здоровые и полезные альтернативы.

Ежегодно 9 июля в мире отмечается День сахарного печенья. У праздника неофициальный характер, но это не мешает кондитерам из разных стран предлагать поклонникам как традиционные варианты печенья, так и новинки, а еще проводить мастер-классы.