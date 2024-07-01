Врач Тананакина порекомендовала в жару завтракать и обедать пораньше

В жаркую погоду рекомендуется завтракать и обедать пораньше, а ужинать — после захода солнца, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

В Московском регионе установилась жаркая погода. Температура воздуха днем превышает +30 градусов.

«Следует адаптировать график питания к жаре — рекомендуется завтракать и обедать пораньше, а ужинать — после захода солнца. Важно не пропускать обед, так как переедание вечером может быть негативным для организма. Легкий ужин способствует лучшему сну и бодрствованию утром», — сказала Тананакина.

Она добавила, что питание летом должно быть сбалансированным. Важно употреблять достаточное количество овощей и фруктов, которые богаты водой, минералами, витаминами и антиоксидантами.

«Также следует отдавать предпочтение легким блюдам, таким как холодные супы и свежие салаты, и включать в рацион кисломолочные продукты, нежирное мясо, морепродукты и яйца. Важно не забывать пить достаточное количество воды для компенсации потери влаги организмом в жару», — посоветовала врач.