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Врач Тананакина объяснила, почему в жару снижается аппетит

Основная причина снижения аппетита в жару заключается в том, что в летом организм не тратит энергию на поддержание тепла, в отличие от зимы, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

«Кроме того, процесс переваривания пищи сам по себе генерирует тепло, что также может уменьшить наше желание есть в жару», — сказала Тананакина.

Она добавила, что ключевое правило для летнего питания — поддерживать баланс между калориями, которые употребляет человек, и энергией, которую тратит.

«Количество калорий зависит от многих факторов, таких как пол, возраст, физическая активность. В среднем, в летнее время суточное потребление калорий может снизиться на 5%», — отметила врач-эндокринолог.

Тананакина порекомендовала употреблять большую часть калорий на завтрак, примерно 35%, и оставшиеся на обед, ужин и перекусы.

В ближайшие дни в Московском регионе прогнозируется очень жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 33 — плюс 34 градусов.