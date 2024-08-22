Врач Тананакина: грибы шиитаке и рейши помогут укрепить иммунную систему

Грибы шиитаке и рейши известны своими иммуномодулирующими свойствами, укрепляющими иммунную систему и повышающими сопротивляемость к инфекциям, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Некоторые грибы содержат биологически активные соединения, которые обладают антибактериальными, антивирусными и противогрибковыми свойствами. Например, шиитаке и рейши грибы известны своими иммуномодулирующими свойствами, укрепляющими иммунную систему и повышающими сопротивляемость к инфекциям», — сказала Тананакина.

Она добавила, что некоторые виды грибов могут использоваться как альтернативные лекарства в лечении грибковых инфекций.

«Грибы могут работать как естественные антимикробные средства, которые помогают бороться с грибковыми заболеваниями без применения синтетических лекарств. Однако, необходимо понимать, что грибы не могут заменить традиционные методы лечения и медикаменты, особенно в случае серьезных заболеваний», — предупредила врач.

Тананакина заключила, что для эффективного и безопасного лечения инфекций рекомендуется консультироваться с медицинским специалистом, чтобы определить наилучший подход к лечению и предупреждению заболеваний.