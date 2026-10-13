Более 800 работников предприятий Подмосковья освоили бережливое производство

Эксперты Регионального центра компетенций Московской области за девять месяцев 2026 года обучили 814 сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. Это на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Обучение сотрудников подмосковных предприятий провели эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области в рамках федерального проекта «Производительность труда».

«За три квартала этого года специалисты РЦК Московской области провели обучение для 814 сотрудников подмосковных компаний, что на 69% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участники учатся выявлять потери в процессах и внедрять улучшения в работе. Зиновьева отметила, что еще 63 человека прошли обучение и стали инструкторами по бережливому производству. Теперь они смогут передавать знания коллегам.

«Для нас важно, чтобы полученные знания оставались внутри предприятия и применялись в ежедневной работе. Поэтому мы готовим специалистов, которые смогут самостоятельно обучать коллег и развивать культуру постоянных улучшений», — отметил руководитель РЦК Московской области Денис Медведев.

По его словам, подготовка инструкторов позволяет предприятиям повышать производительность и после завершения пилотного проекта. Участие в проекте дает компаниям возможность бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов РЦК.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Заявку на участие можно подать на ИТ-платформе Производительность.рф. Информация о поддержке бизнеса размещена на инвестиционном портале региона.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.