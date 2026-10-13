Более 3,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

Жители Московской области с начала года прошли обследования, которые выявили свыше 111 тыс. ранее неизвестных пациентам заболеваний, включая почти 2,2 тыс. случаев злокачественных новообразований, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти комплексное обследование в поликлинике по месту прикрепления. С начала года здоровье проверили более 3,3 млн человек.

«Диспансеризация помогает выявить заболевания на ранних стадиях, в том числе при отсутствии симптомов, и своевременно начать лечение. В Подмосковье с начала года свое здоровье проверили уже более 3,3 млн человек. Это позволило обнаружить у них свыше 111 тыс. заболеваний, о которых пациенты ранее не знали. Также в ходе обследований выявлено почти 2,2 тыс. случаев злокачественных новообразований. Все пациенты, которым требуется дальнейшее обследование или лечение, направлены к профильным специалистам», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Результаты диспансеризации можно узнать дистанционно на телемедицинской консультации с врачом. Если пациент прошел все необходимые исследования первого этапа в течение года, заключение также поступит в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Записаться на обследование можно через региональный портал «Здоровье», по номеру 122 или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере «МАКС»: https://max.ru/eregistratura_mo_bot.

Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.