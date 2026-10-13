В Домодедове обсудили развитие предпринимательских классов

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Более 180 руководителей школ с предпринимательскими классами приняли участие в региональном совещании 13 октября в Домодедовской гимназии № 5, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Совещание прошло в рамках трансформационного проекта «Региональная модель профильной навигации «Маршрут в профессию»» по треку «Предпринимательские классы Подмосковья».

На пленарной части выступили представители власти, бизнеса и образования. Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова рассказала об интеграции учащихся в экономику — от идеи до бизнес-плана. Президент торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Валентин Усов и генеральный директор «Импресс Флексиблз» Виталий Петровский поделились практическим опытом взаимодействия бизнеса и школы. Спикеры также рассмотрели особенности организации предпринимательского класса.

На дискуссионной площадке участники обсудили проектную деятельность школьных команд в рамках модели «Школа — вуз — предприятие». Она нацелена на подготовку квалифицированных специалистов для Московской области.

В завершение встречи руководители школ обменялись опытом и наметили дальнейшие шаги по развитию предпринимательского образования в регионе.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.