Безопасная дневная доза меда для взрослого человека составляет около 1-2 столовых ложек в день, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Важно выбирать натуральный мед без добавления сахара или других добавок. И также важно помнить, что мед и продукты с его содержанием, могут вызывать аллергию, обращайте на это внимание», — сказала Тананакина.

Она добавила, что, несмотря содержание сахара в меде, в частности, глюкозы, фруктозы и сахарозы, он обладает множеством полезных свойств.

«Мед содержит витамины, минералы, антиоксиданты и другие биологически активные вещества, которые благоприятно влияют на организм, что делает его питательным и полезным для здоровья», — уточнила врач.

По ее словам, мед имеет антибактериальные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства, может помочь с симптомами простуды, а также является отличным источником энергии.

«Умеренное потребление меда, как и любого другого сладкого продукта, в рамках здорового и сбалансированного питания является разумным. Но нужно помнить, что мед является калорийным продуктом. Рекомендуется учитывать общее потребление сахара в течение дня, включая все источники, в том числе мед», — заключила специалист.