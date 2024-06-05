Врач Станкевич рассказала, какие медикаменты нужно обязательно брать на дачу

Первое, что нужно сделать перед отправлением на дачу, — собрать аптечку с необходимыми лекарствами, сообщила РИАМО директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Хронические заболевания и отравления

Аптечка особенно важна, если у вас есть хронические заболевания, такие как аллергия. В аптечке обязательно должны быть антисептики, йод, обезболивающие препараты, мази и бальзамы для обработки ран. Такие простые средства помогут справиться с легкими царапинами и ушибами, которые часто случаются на даче.

Частая проблема загородного отдыха — пищевые отравления. Обычно они проявляются уже через 2–24 часа после употребления некачественной пищи. Симптомы включают тошноту, рвоту, жидкий стул, сильные схваткообразные боли в животе и повышение температуры до 38-39°C, которое длится не более суток. Чтобы избежать этого, придерживайтесь элементарных правил гигиены, хранения и обработки продуктов.

«Покупайте продукты только в проверенных местах, храните их в холодильниках или термобоксах при температуре не выше 4°C. Мясо и рыбу необходимо тщательно прожаривать, а для их обработки используйте раздельные ножи и доски. Отдельную доску и нож рекомендуется отложить и для овощей. Помимо этого, не кладите готовую к употреблению еду на поверхность или в емкость, на которых до этого было сырое мясо», — сказала Станкевич.

Переедание и употребление алкоголя

На отдыхе порой сложно ограничивать себя в еде и алкогольных напитках — свежий воздух и активность возбуждают аппетит. И если на следующий день самочувствие оставляет желать лучшего, то лучше провести его в покое, питаясь умеренно и употребляя много воды. Симптомы поможет ослабить крепкий бульон, капустный рассол и несладкий морс.

Отдельно стоит остановиться на фруктах, овощи и зелени. Перед употреблением или обработкой необходимо тщательно мыть как их, так и руки. Обязательно предусмотрите источник чистой воды или возьмите с собой дезинфицирующие жидкости — полоскать в водоемах, особенно стоячих, ничего не рекомендуется.

Инфекции в воде

Еще один риск дачного отдыха — проблемы с желудком после купания в водоемах. Практически в любом пресноводном источнике так или иначе присутствуют микробы от испражнений животных и водоплавающих птиц. Это же касается и собственного открытого бассейна, поэтому при купании постарайтесь не допускать попадания воды в рот.

«Если этого избежать не удалось, на всякий случай рекомендуется промыть рот чистой водой и принять адсорбент, чтобы снизить вероятность развития инфекции. Подойдет обычный активированный уголь. А если у человека повысилась температура, появилась тошнота, рвота и жидкий стул, то нужно немедленно обратиться к врачу», — добавила врач.