Врач Соломатина рассказала о полезных свойствах какао

Диетолог Елена Соломатина объяснила, что какао содержит ценные вещества, улучшает настроение и когнитивные функции, а также может быть полезнее чая и кофе, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что какао — полезный напиток, содержащий магний, полифенолы, теофиллин и теобромин. По ее словам, какао обладает укрепляющим и тонизирующим действием, а также способствует хорошему настроению благодаря теобромину.

Эксперт отметила, что полифенолы в составе какао замедляют старение и оказывают омолаживающий эффект. Кроме того, напиток улучшает когнитивные функции и работу сердечно-сосудистой системы, что особенно важно для людей, занятых интеллектуальным трудом.

Соломатина подчеркнула, что магний в какао поддерживает нормальный сердечный ритм, регулирует давление и помогает сохранять спокойствие. Хром, также присутствующий в напитке, способствует усвоению глюкозы, снижает тягу к сладкому и повышает выносливость.

Диетолог посоветовала пить натуральное какао, при желании добавлять немного молока, специи или небольшое количество маршмеллоу, но избегать избыточного сахара и искусственных добавок. Какао можно употреблять в любое время суток, так как оно не содержит кофеина и действует индивидуально.

Соломатина отметила, что противопоказания к какао минимальны, за исключением индивидуальной непереносимости, и напиток подходит даже детям. Она добавила, что одна-две чашки какао в день считаются безопасной нормой, а по многим параметрам этот напиток превосходит чай и кофе.