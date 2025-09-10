Врач Соломатина рассказала, как употребление красного мяса сказывается на организме

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что умеренное потребление красного мяса может быть полезно для психического и физического здоровья, однако избыток продукта и неправильное приготовление могут нанести вред, сообщает «Вечерняя Москва» .

Красное мясо долгое время считалось продуктом с «плохой репутацией» из-за связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, по словам диетолога Елены Соломатиной, при правильном подходе этот продукт может приносить пользу организму и психике.

Соломатина отметила, что красное мясо является ценным источником полноценного белка, гемового железа, цинка, селена и витаминов группы B, особенно B12. Эти вещества необходимы для нормального кроветворения, работы мозга и поддержания психоэмоционального состояния. Диетолог подчеркнула, что дефицит белка и железа может привести к усталости, снижению концентрации внимания и развитию депрессивных состояний. Железо из красного мяса усваивается организмом значительно лучше, чем из растительных продуктов.

В то же время Соломатина предупредила, что избыток красного мяса и неправильные способы приготовления могут привести к образованию вредных соединений и токсинов. Особенно осторожными с этим продуктом должны быть пожилые люди, а также те, кто страдает заболеваниями почек, печени, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Врач рекомендовала ограничить потребление красного мяса до двух–трех раз в неделю и выбирать щадящие способы приготовления — варку, тушение или запекание.

Соломатина добавила, что пожилым людям лучше отдавать предпочтение мягким и легкоусвояемым блюдам, например, паровым котлетам или тефтелям. Она также напомнила, что при обострении хронических заболеваний количество красного мяса в рационе следует уменьшать.

В завершение диетолог Михаил Гинзбург отметил, что термическая обработка мясных полуфабрикатов, таких как сосиски, может привести к образованию канцерогенов, поэтому их употребление также требует осторожности.