Врач скорой помощи рассказала, как распознать сердечный приступ и что делать

Характерными признаками сердечного приступа являются внезапно возникающая давящего, сжигающего характера, нередко с чувством жжения боль в области сердца, за грудиной с различной иррадиацией в руку, в челюсть, в плечо, под лопатку, сообщила РИАМО врач скорой медицинской помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

14 сентября будет отмечаться Всемирный день оказания первой помощи. Этот праздник отмечают с 2000 года по инициативе Международного движения Красного креста и Красного полумесяца.

«Характерными признаками сердечного приступа являются: внезапно возникающая давящего, сжигающего характера, нередко с чувством жжения боль в области сердца, за грудиной с различной иррадиацией в руку, в челюсть, в плечо, под лопатку. Также боль может локализоваться только в нижнюю часть грудины и верхнюю часть живота и часто сопровождается тошнотой и рвотой», — сказала Гузь.

Она добавила, что среди признаков также резкая слабость, одышка, чувство недостатка воздуха, холодный липкий пот.

«Что делать? Незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. Важно помнить! Время от начала приступа играет важную роль в конечном исходе! Если пострадавший в сознании — помочь ему устроиться в полусидячем положении, успокоить. Как правило у людей во время приступа возникает беспокойство, чувство страха», — предупредила специалист.

Гузь подчеркнула, что нужно расстегнуть одежду, открыть окно, если приступ случился в квартире, измерить артериальное давление, пульс, дать таблетку аспирина внутрь или таблетку нитроглицерина под язык. Если это спрей, то брызнуть в рот под язык.

«Важно помнить! Противопоказано принимать аспирин при непереносимости и обострении язвенной болезни желудка. Если артериальное давление ниже 100/50-60 мм рт. ст., то лучше больного положить и только потом применить препараты нитроглицерина. Кратность приема нитроглицерина, если боль сохраняется до прибытия бригады скорой помощи, 1 мин. — 5 мин. — 15 мин.», — рассказала врач скорой помощи.

Специалист предостерегла, что больному категорически запрещены физические нагрузки: вставать, ходить, тем более курить.