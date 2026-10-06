Врач скорой помощи: меры времен пандемии помогают защититься от сезонных вирусов

Врач скорой помощи Дмитрий Молодой рассказал, что меры предосторожности времен COVID-19 работают и против гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Помимо прививки от гриппа, Молодой рекомендовал носить маски, соблюдать дистанцию полтора метра и мыть руки. Вакцинация не гарантирует полной защиты от болезни, но уменьшает риск осложнений и летального исхода.

Врач отметил, что многие вирусы не проявляются сразу. При этом на поздних этапах инкубационного периода человек уже может распространять инфекцию. При подозрении на недомогание Молодой посоветовал надевать маску.

«Маска лучше работает именно когда человек больной в ней. Его слюна не разлетается в окружающий воздух и меньше шансов, что она кому-то, например, на слизистую глаз попадет», — подытожил Молодой в эфире радио Sputnik.

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