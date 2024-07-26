Врач Шахрун рассказала о скрытых формах гепатита

Скрытые формы гепатита существуют давно, при этом лишь 10% протекают в форме желтухи, сообщила РИАМО врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н., профессор Ольга Шархун.

«Да, существуют скрытые формы гепатата. Лишь 10% протекают в форме желтухи. Чаще всего гепатит может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодичной тошноты. Человек может себя хорошо чувствовать и не знать, что у него гепатит», — сказала Шархун.

Она добавила, что гепатиты бывают не только вирусные и могут возникать вследствие дурных привычек.

«Гепатит возникает при злоупотреблении алкоголем, при приеме некоторых лекарств и БАДов, при отравлениях ядохимикатами. Особая форма — стеатогепатит, например, развивается при ожирении», — рассказала врач общей практики.

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Гепатитом называют воспаление ткани печени. Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатит поразил около 2 млрд человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты.