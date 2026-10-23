Врач Сергиево-Посадской больницы назвала признаки курения вейпа у детей

Заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 3 Сергиево-Посадской больницы Наталья Ровкина рассказала, какие признаки могут указывать на курение вейпа у ребенка и как родителям обсудить эту привычку с подростком, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Курение вейпов стало массовым явлением среди молодежи. Дети начинают пробовать электронные сигареты уже в 10–11 лет, подражая старшеклассникам или взрослым, и часто скрывают эту привычку.

Наталья Ровкина назвала признаки, которые должны насторожить родителей: скрытность, раздражительность, легкий фруктовый запах от одежды и рук, проблемы со сном, ухудшение успеваемости и снижение способности к физическим нагрузкам.

«Многие ошибочно полагают, что вейп — это «просто пар и вода», а значит, он безопаснее обычных сигарет. На самом деле при нагревании химических элементов выделяются токсические вещества и канцерогены, которые оказывают губительное воздействие на формирующийся детский организм», — подчеркнула врач.

По словам Ровкиной, в первую очередь страдает дыхательная система, а нехватка кислорода влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Курение вызывает хронические заболевания легких и онкологические заболевания. Особую тревогу у врача вызывает «попкорновая болезнь» — облитерирующий бронхиолит. Она описала ее как неизлечимое заболевание с длительным кашлем, который не снимается лекарствами, и изменениями легких на рентгене, напоминающими попкорн.

Врач посоветовала родителям, обнаружившим вейп, не ругать подростка и не кричать: агрессия может заставить его замкнуться. Вместо этого стоит спокойно поговорить о вреде электронных сигарет. При этом необязательно сразу упоминать о находке.

Ровкина также рекомендовала рассказать о вреде глицерина и пропиленгликоля, которые, по ее словам, не выводятся из организма и могут вызвать необратимые последствия. Основой профилактики она назвала доверие и заботу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.