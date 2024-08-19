Врач Сережина рассказала, какие правила нужно соблюдать в жару

В жаркую погоду крайне важно знать определенные правила, чтобы обеспечить себе комфорт и предотвратить неприятные последствия, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Вода и питание

Во-первых, необходимо правильно употреблять воду. Учитывая усиленное потоотделение, свою стандартную норму необходимо увеличить на 0,5–1 литр. Стоит учесть, что лучшее время для употребления основного объема жидкости — утро и вечер, поскольку в эти периоды влага лучше задерживается в тканях. Выбирать следует минеральную воду, содержащую калий, кальций и магний, чтобы восполнить теряемые с потом соли.

В жаркие дни полезно употреблять водосодержащие овощи и фрукты, такие как помидоры, арбузы и огурцы. Не забывайте и о хурме, бананах и овощах зеленого и белого цветов — вяжущие продукты помогают адаптироваться к зною. И, разумеется, наслаждайтесь мороженым и фруктовым льдом, соблюдая меру.

«Питание в целом должно быть легким и частым — 5 раз в день небольшими порциями. После еды не стоит пить в течение 30 минут, чтобы избежать лишней нагрузки на пищеварительную систему. Отдавайте предпочтение холодным блюдам, например окрошке или охлажденным овощным супам», — сказала Сережина.

Как правильно купаться и загорать

Многие россияне любят спасаться от жары в водоемах или общественных бассейнах. На самом деле, нырять в холодную воду в разгар жары не рекомендуется — резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов. Лучше сначала остыть в тени, а затем заходить в воду. От ледяного душа стоит отказаться по той же причине — лучше принимать слегка теплый душ, который создаст ощущение прохлады после процедуры.

«Отдельное предостережение необходимо озвучить для любителей солнечных ванн. Они, безусловно, полезны, поскольку способствуют синтезу витамина D и повышению уровня серотонина. Это, в свою очередь, улучшает настроение и укрепляет иммунную систему. Однако длительное пребывание на солнце может привести к тепловому удару», — отметила врач.

Опасность теплового удара

Симптомы теплового удара включают усталость, головную боль, головокружение, тошноту и учащенное сердцебиение. При появлении этих признаков нужно немедленно перейти в прохладное место, вызвать скорую помощь и постепенно снижать температуру тела с помощью обдувания и влажных обертываний.

«Чтобы избежать теплового удара, старайтесь меньше находиться на улице в самые жаркие часы — с 11:00 до 17:00. Носите легкую, свободную одежду из натуральных тканей и не забывайте про головной убор. Поддерживайте водный баланс с помощью минеральной воды, слабого зеленого чая и натурального домашнего лимонада», — добавила эксперт.

Злоупотреблять солнечными ваннами не стоит не только из-за перспективы получить тепловой удар. Повторяющееся воздействие УФ-излучения является основной причиной возникновения немеланомных раковых заболеваний кожи. Они редко приводят к летальному исходу, но их хирургическое лечение болезненно и часто оставляет некрасивые шрамы.

«Кроме того, всегда есть вероятность развития злокачественной меланомы. В связи с этим нужно дозировать свое пребывание на солнце и пользоваться солнцезащитными кремами с высоким SPF», — заключила Сережина.