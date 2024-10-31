Врач Сережина рассказала, как избежать смерти из-за хронического стресса

Хронический стресс — это серьезная проблема, которая требует внимательного отношения и своевременной коррекции. Он не только ухудшает качество жизни, но и может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода. Поэтому важно не игнорировать симптомы стресса и принимать меры для его снижения, чтобы сохранить доровье и благополучие. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она напомнила, что стресс — это естественный механизм, помогающий человеку адаптироваться к различным жизненным ситуациям и мобилизовать силы для решения проблем или реагирования на опасность. В некоторых случаях он может быть полезен, например, при кратковременной мобилизации организма происходит прилив энергии и сил. Однако, когда стресс становится хроническим, то превращается в разрушительную силу, негативно влияющую на здоровье.

Стадии стресса и их последствия

В организме стресс запускает биохимические реакции, направленные на подготовку к действию. Первоначально это приводит к мобилизации ресурсов: повышается давление, учащается сердцебиение, организм готовится к реакциям «бей или беги». Однако если стресс становится постоянным, подобное состояние превращается в хроническое и запускает цепочку негативных последствий.

«Во время острого стресса спазмируются сосуды, что может вызвать обострение гипертонии и даже привести к гипертоническому кризу. Повышенное количество стрессовых гормонов, таких как адреналин и норадреналин, может спровоцировать острые желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота и рвота. Также активация симпатической нервной системы может вызвать так называемую „медвежью болезнь“ — расстройство кишечника, характерное для сильного стресса», — сказала врач.

Как предупредила доктор, если источник стресса не исчезает и организм продолжает испытывать напряжение, то он переходит в стадию сопротивления, стараясь адаптироваться. На этой стадии тревога снижается, но организм функционирует на пределе возможностей, пытаясь справиться с ситуацией. Если стрессор продолжает действовать и разрешение ситуации не наступает, организм переходит в следующую фазу — истощение.

«Стадия истощения представляет собой наиболее опасный этап, когда защитные механизмы организма начинают давать сбой. Длительное нахождение в состоянии стресса приводит к повышению уровня глюкокортикоидных гормонов, в частности кортизола, который играет ключевую роль в регуляции обменных процессов», — добавила Сережина.

Постоянно повышенный уровень кортизола оказывает разрушительное влияние на организм: снижается иммунитет, что приводит к частым инфекционным заболеваниям, увеличивается риск развития онкологии. Постоянно повышенное артериальное давление, вызванное хроническим стрессом, нарушает баланс глюкозы в крови, что может привести к развитию диабета и значительно повышает риск инсульта и инфаркта. Обостряются хронические заболевания, так как иммунная система, находящаяся в постоянном напряжении, не справляется с их контролем.

Кроме того, хронический стресс оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт, что может проявляться различными функциональными расстройствами, такими как синдром раздраженного кишечника, дискинезия желчевыводящих путей, изжога и диспепсия.

«Длительное воздействие стресса может стать фактором риска развития язвенной болезни и эрозий слизистой оболочки желудка. Влияние стресса на обменные процессы также проявляется в изменении углеводного и жирового обмена: повышается уровень глюкозы в крови, что может привести к нарушению функций сосудов, а жировой обмен сдвигается в сторону накопления жира в области живота, спины и лица. Одновременно с этим происходит распад белков, что сказывается на состоянии мышц, кожи, суставов, а также на работе печени и почек», — обозначила эксперт.

Психологические последствия стресса не менее разрушительны. Хронический стресс часто приводит к депрессии, нарушениям сна, снижению интеллектуальных способностей, что в совокупности ухудшает качество жизни. Человек может испытывать постоянную усталость, апатию, теряет интерес к жизни и работе. Если подобное состояние сохраняется длительное время, оно может привести к серьезным психическим расстройствам, требующим медицинского вмешательства.

«Диагностика стресса может включать исследования уровня кортизола, который можно определить по анализу крови или слюны. Важно понимать, что стрессовые реакции индивидуальны, и каждый человек по-разному реагирует на стресс. В этом контексте нельзя не упомянуть о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) — состоянии, возникающем после переживания чрезвычайно травмирующих событий, таких как утрата близкого человека, участие в боевых действиях, катастрофы и другие. ПТСР — это серьезное психическое состояние, требующее обязательного наблюдения и лечения у специалистов», — объяснила Сережина.

Борьба со стрессом

Для борьбы с хроническим стрессом необходимо осознать его наличие и начать работу над устранением его причин. Первым шагом может стать анализ своих типичных реакций на стресс. Важно понять, что не все способы борьбы со стрессом полезны. Часто люди пытаются справиться со стрессом при помощи переедания, алкоголя, шопинга или других импульсивных действий, которые в долгосрочной перспективе лишь усугубляют ситуацию.

Здоровые альтернативы включают в себя медитацию, физическую активность, прослушивание музыки или другие методы расслабления. Также стоит уделять внимание снижению зависимости от гаджетов и информационного потока, который может стать дополнительным источником стресса. Установление границ в использовании телефонов, компьютеров и других устройств, особенно перед сном, поможет снизить уровень напряжения и улучшить качество жизни.

«Если самостоятельные попытки справиться со стрессом не приносят результата, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Психотерапевты и психиатры могут предложить различные методы лечения, включая медикаментозную терапию, что особенно важно в случаях, когда стресс приводит к развитию соматических заболеваний, таких как язвенная болезнь, гипертония и другие хронические состояния. Не стоит заниматься самолечением, так как неправильно подобранные препараты могут лишь усугубить проблему», — заключила врач.