Врач развеяла популярный миф о лечении солнечных ожогов кефиром и сметаной

Врач Климова: кефир и сметана могут навредить коже при солнечных ожогах

Врач-физиотерапевт Ирина Климова отметила, что при лечении солнечных ожогов лучше всего не использовать кефир и сметану. По ее словам, жирные продукты способны ухудшить состояние кожи, сообщает «МИР 24» .

Медик подчеркнула, что также после получения солнечных ожогов не нужно использовать скрабы. Иначе это может обернуться дополнительным нарушением кожного покрова и замедлением процесса заживления.

В такой ситуации Климова посоветовала охладить кожу — к примеру, принять освежающий душ или наложить холодный компресс на пораженный участок.

«Но нужно избегать использования льда, так как он может вызвать переохлаждение или повредить кожу», — предупредила Климова.

Также врач порекомендовала увлажнить кожу для предотвращения сухости и шелушения. Она добавила, что в таких ситуациях также можно использовать пантенол и другие спецсредства от ожогов.