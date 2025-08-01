Врач развеяла миф о том, что ношение шапки может вызвать облысение

Мнение о том, что головные уборы провоцируют выпадение волос, не имеет под собой научной основы, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Существует миф, что постоянное ношение шапки или кепки может спровоцировать выпадение волос, так как в теплое время года под шапкой возникает парниковый эффект и голова „не дышит“. Действительности это не соответствует, ведь волосяные фолликулы получают кислород не из воздуха, а через кровеносные сосуды кожи головы. В некоторых случаях головные уборы даже помогают сохранить волосы», — сказала Филева.

Она добавила, что зимой головные уборы защищают волосы от переохлаждения. Холод вызывает спазм сосудов кожи головы, из-за чего снижается питание волос.

«Летом головные уборы защищают от ультрафиолета, который повреждает кератин — основной строительный материал волос. Однако есть несколько нюансов при ношении головных уборов, которые действительно могут повлиять на здоровье волос. Опасность представляют слишком тугие шапки или кепки, которые сдавливают кожу и нарушают микроциркуляцию крови. Если после снятия головного убора вы долго ощущаете дискомфорт или видите следы от швов на коже — значит, аксессуар подобран неправильно», — рассказала врач.

Филева предупредила, что редко стираемые шапки становятся рассадником бактерий и грибков, которые могут вызывать себорейный дерматит или другие воспалительные заболевания кожи головы. Особенно актуально это для любителей носить один и тот же головной убор всю зиму без стирки.

«Летом опасность представляют синтетические кепки, которые не пропускают воздух и создают условия для перегрева кожи головы. В жару лучше выбирать головные уборы из натуральных материалов (хлопок, лен) светлых оттенков. Если же вы заметили выпадение волос в местах контакта с головным убором, скорее всего, дело не в самом аксессуаре, а в неправильном выборе размера или материала. В редких случаях это может быть признаком контактной аллергии на красители ткани», — заключила эксперт.

2 августа отмечается Международный день осведомленности об алопеции. В эту дату проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности населения о заболевании и на поддержку людей, страдающих от выпадения волос.