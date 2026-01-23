Врач развеяла главный миф о пирогах: это не приговор для фигуры

Пироги не обязательно должны быть калорийной бомбой и врагом здорового питания — все зависит от состава и порции, сообщила РИАМО врач-эндокринолог и диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Самый главный миф — что любой пирог — это приговор для диеты и здоровья. Это не так! Вред или польза — всегда вопрос „из чего“ и „сколько“. Можно приготовить вполне добропорядочный, даже полезный вариант. И да, домашняя выпечка — не синоним калорийной бомбы. Как раз дома мы можем сделать ее гораздо легче», — сказала Горбунова.

Она отметила, что распространено и другое заблуждение — что вся магазинная выпечка одинакова.

«На самом деле, даже среди готовой продукции можно найти более приемлемые варианты, если внимательно читать состав: искать изделия из цельнозерновой муки, с овощными начинками и минимальным сроком годности (это косвенно указывает на меньшее количество консервантов)», — уточнила специалист.

По ее словам, ключевое правило остается неизменным: самый предсказуемый и безопасный пирог — тот, что испечен дома из проверенных продуктов.

23 января отмечается Всемирный день пирога. В культуре многих народов Земли можно найти уникальные рецепты пирогов. Всему миру известны русские и осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и многие другие.

