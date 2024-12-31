Врач рассказала, помогает ли стакан воды перед застольем облегчить похмелье

Многие слышали совет — выпить стакан воды перед началом употребления алкоголя, чтобы избежать тяжелого похмелья. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина сообщила РИАМО, насколько этот совет эффективен и научно обоснован.

Первое, что нужно понимать, — алкоголь вызывает обезвоживание организма. Это связано с его мочегонным эффектом: спиртные напитки стимулируют работу почек, выводя больше жидкости, чем поступает с напитком. Именно поэтому наутро после застолья часто ощущается сильная жажда, головная боль и слабость — это классические признаки обезвоживания. Вода помогает компенсировать потерю жидкости и, таким образом, уменьшает риск неприятных симптомов.

«Однако стоит отметить, что просто стакан воды перед алкоголем не решит проблему. Важно поддерживать водный баланс на протяжении всего вечера. Например, чередовать алкогольные напитки с водой в пропорции стакан воды на рюмку алкоголя — это более эффективный способ минимизировать нагрузку на организм. Такой подход помогает уменьшить концентрацию алкоголя в крови и снизить токсическое воздействие продуктов его распада», — сказала Сережина.

Важно учитывать качество и вид употребляемого алкоголя. Темные напитки, такие как коньяк, виски или красное вино, содержат больше конгенеров — веществ, усиливающих симптомы похмелья. В таких случаях даже вода может лишь частично облегчить последствия. Сладкие и газированные коктейли тоже могут усугубить состояние из-за высокого содержания сахара и быстрой абсорбции алкоголя.

«Научные данные подтверждают, что достаточное употребление жидкости во время застолья помогает уменьшить тяжесть похмелья, но не исключает его полностью. Также важно помнить о правильной закуске: она замедляет всасывание алкоголя в кровь. Легкая белковая пища и продукты с клетчаткой — отличный выбор для праздничного стола», — отметила врач.

Таким образом, стакан воды перед началом вечера — это хорошая привычка, но только как часть комплексного подхода. Не стоит забывать чередовать воду и алкоголь, выбирать качественные напитки. Важно помнить: лучший способ избежать похмелья — умеренность в употреблении алкоголя.