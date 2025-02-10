Врач рассказала, почему зимой появляются аллергии

Зимние аллергии — явление, которое может застать врасплох. Обычно аллергии ассоциируются с весенним цветением, но зима тоже может быть сложным сезоном для аллергиков. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Главная причина аллергических приступов зимой — длительное пребывание в закрытых помещениях. Дело в том, что сухой воздух, возникающий из-за отопления, провоцирует пересыхание слизистых, что снижает их защитные свойства. Это делает организм более восприимчивым к аллергенам, которые скапливаются в доме», — сказала врач.

Один из самых частых зимних аллергенов — клещи домашней пыли. Они живут в постельных принадлежностях, коврах и мягкой мебели. Сухой воздух усугубляет ситуацию: высохшие частицы жизнедеятельности клещей смешиваются с пылью, поднимаются в воздух и вызывают аллергические реакции. Полностью избавиться от клещей невозможно, но можно уменьшить их количество. Помогут регулярная влажная уборка, использование антиаллергенных чехлов и поддержание влажности воздуха на уровне около 50%.

Домашние животные тоже становятся причиной зимних аллергий. Вопреки стереотипу, аллергию вызывает не шерсть, а частицы перхоти, эпителий, слюна и другие биологические вещества животных. Особенно часто это касается кошек. Уменьшить риск помогут частая уборка и использование воздухоочистителей с HEPA-фильтрами.

Плесень — еще один зимний аллерген, особенно в помещениях с повышенной влажностью. В редких случаях виновниками могут стать излишне увлажненный воздух, мокрые вещи или недостаточная вентиляция. В таких ситуациях полезно проветривать комнаты и использовать осушители воздуха.

«Смена гардероба зимой также способна спровоцировать аллергии. Некоторые люди реагируют на химические вещества, которыми обрабатывают мех или шерсть. Натуральная шерсть тоже может быть причиной реакции, а в некоторых изделиях встречаются клещи, вызывающие кожные раздражения», — добавила эксперт.

Даже снег может скрывать аллергенный потенциал. В нем оседают химические вещества из воздуха, выхлопных газов и реагентов. Когда снег тает, эти частицы попадают в воздух и могут раздражать слизистые.

Особое внимание заслуживает реакция на холод. У некоторых людей при низких температурах возникает холодовая крапивница, сопровождающаяся зудом и высыпаниями. В тяжелых случаях возможно развитие астмы или отечности.

«Борьба с зимними аллергиями начинается с выявления аллергенов. Это можно сделать с помощью лабораторного исследования — аллергочипа на 300 аллергенов. По его результатам подбирается препарат для иммунотерапии», — заключила Сережина.