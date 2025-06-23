Врач рассказала, почему очень опасно не лечить больные зубы

Если запустить больной зуб и не лечить его, то может начаться воспаление, а заболевание может перейти в хроническую стадию и даже привести к проблемам с сердцем, сообщила РИАМО стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина.

«Кариес, пожалуй, самая распространенная проблема, с которой люди откладывают визиты. Таким образом, пациент пропускает самую первую стадию в виде пятна, и кариес переходит уже в поверхностный слой эмали, вызывая повышенную чувствительность. Затем он захватывает внутренний слой зуба (дентин), из-за чего начинает формироваться полость уже внутри зуба. Далее, если и на этом этапе не обратиться к стоматологу, кариес становится глубоким и приближается к пульпе — нервно-сосудистому пучку внутри зуба», — объяснила Серегина.

Она добавила, что следующий этап — пульпит, то есть воспаление нервно-сосудистого пучка, которое сопровождается резкой пульсирующей болью, болью в ночное время и не всегда купируется обезболивающими.

Эксперт отмечает, что даже в таких случаях редко обращаются за помощью. Пациенты надеются, что все пройдет само. Вот только в таком случае это может обернуться хронической формой заболевания.

Затем инфекция может распространиться на корень зуба и костную ткань вокруг нее. Долгое время этот процесс может быть бессимптомным, и очень часто можно это обнаружить случайно на рентгеновском снимке. Если лечение начать своевременно, то зуб возможно сохранить.

«Еще одной распространенной проблемой становятся хронические гаймориты. Инфекция от верхних жевательных зубов может распространятся в верхнечелюстные пазухи, вызывая хроническое воспаление в пазухе, вызывая в период обострений головные боли, заложенность носа, повышенную температуру», — добавила Серегина.

Помимо этого, могут возникнуть проблемы с пищеварением. Инфекция из полости рта может попасть с током крови и вызвать инфекционный эндокардит — воспаление клапанов сердца.