Врач рассказала, почему неправильный прикус мешает сбросить лишний вес

Ортодонт Радько: люди с нарушениями прикуса чаще всего переедают

Врач-ортодонт Виктория Радько объяснила, что неправильный прикус может вызвать серьезные проблемы с ЖКТ и способствовать набору лишнего веса, сообщает «Вечерняя Москва».

Как объяснила медик, любые нарушения прикуса, включая скученность зубов, неправильное их расположение, когда зубы не смыкаются или верхние перекрывают нижние, мешают пережевыванию пищи — отсюда и начинаются проблемы с ЖКТ.

Так, недостаточно измельченная пища хуже продвигается по кишечнику, вызывая вздутие, боли и запоры. Кроме того, она задерживается в желудке, и человеку кажется, что он не наелся.

«Люди с нарушением прикуса чаще сталкиваются с перееданием, так как чувство насыщения приходит позже», — отметила Радько.

По ее словам, отсюда возникает тяга к сладкому и быстрым углеводам, соответственно, тяжело контролировать вес, а похудеть становится сложнее.

Так что исправлять прикус стоит не только ради красивой улыбки, но и ради здоровья и хорошей физической формы, подытожила эксперт.