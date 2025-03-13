Врач рассказала, почему неправильный прикус мешает сбросить лишний вес
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Врач-ортодонт Виктория Радько объяснила, что неправильный прикус может вызвать серьезные проблемы с ЖКТ и способствовать набору лишнего веса, сообщает «Вечерняя Москва».
Как объяснила медик, любые нарушения прикуса, включая скученность зубов, неправильное их расположение, когда зубы не смыкаются или верхние перекрывают нижние, мешают пережевыванию пищи — отсюда и начинаются проблемы с ЖКТ.
Так, недостаточно измельченная пища хуже продвигается по кишечнику, вызывая вздутие, боли и запоры. Кроме того, она задерживается в желудке, и человеку кажется, что он не наелся.
«Люди с нарушением прикуса чаще сталкиваются с перееданием, так как чувство насыщения приходит позже», — отметила Радько.
По ее словам, отсюда возникает тяга к сладкому и быстрым углеводам, соответственно, тяжело контролировать вес, а похудеть становится сложнее.
Так что исправлять прикус стоит не только ради красивой улыбки, но и ради здоровья и хорошей физической формы, подытожила эксперт.