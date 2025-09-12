Врач рассказала, опасно ли использовать стойкие краски для волос

«Все зависит от исходного состояния волос и типа красителя. Краски для волос условно можно разделить на три большие группы. К первой относятся натуральные краски: они содержат только природные пигменты, которые не проникают глубоко в волосы и не вредят, но при этом быстро смываются», — сказала Филева.

Она добавила, что вторая группа — физические красители. Они не вступают в химическую реакцию с волосом, пигмент просто оседает на поверхности, проникает в неровности кутикулы и создает вокруг волоса цветную пленку.

«Такие краски в целом тоже безвредны, подходят для смены имиджа, но быстро смываются, могут пачкать одежду. Наконец, третья группа — химические краски. Из названия понятно, что они вступают в химическую реакцию с естественным пигментом и структурой волоса. Химические краски разделяются на несколько подгрупп. Полустойкие <…> не содержат аммиак, не осветляют и не пересушивают волосы и кожу головы, но смываются за 4–6 недель», — рассказала врач.

Филева уточнила, что стойкие перманентные и осветляющие краски буквально меняют цвет волос на химическом уровне, за счет чего держатся долго.

«При этом частое окрашивание стойкими красками вредит волосам. Щелочные компоненты действуют на нежные чешуйки кутикулы, делая волос пористым и уязвимым. После такого агрессивного вторжения волосы быстро теряют влагу, из них вымываются кератиновые белки, которые делают волосы блестящими и крепкими», — предупредила специалист.

Она отметила, что, если за окрашенными волосами не ухаживать, они могут стать тусклыми, безжизненными, будут сечься и ломаться.

«Чтобы этого не произошло, важно пользоваться только качественными красками. Во время домашнего окрашивания — внимательно следовать инструкции. И всегда пользоваться специальными шампунями, кондиционерами и масками для окрашенных волос», — заключила эксперт.

13 сентября в России будет отмечаться День парикмахера. Сегодня эти специалисты не только делают стрижки и прически, но и дают советы по стайлингу, уходу, могут помочь с подбором средств для волос и кожи головы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.