Врач рассказала об опасностях отказа от мяса и о том, как их избежать

Эндокринолог Тананакина: отказ от мяса может привести к дефициту железа

Отказ от мяса может привести к дефициту витаминов группы B (особенно B12), железа, цинка и омега-3 жирных кислот, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Чтобы избежать этого, употребляйте обогащенные продукты, например, растительные виды молока, злаковые или добавки», — сказала Тананакина.

Она добавила, что, для того чтобы восполнить дефицит железа, нужно включать в рацион бобовые, орехи, семена и зеленые листовые овощи. Следует комбинировать их с источниками витамина C для улучшения усвоения. Для омега-3 — использовать семена льна, чиа и грецкие орехи.

«Некоторые люди могут столкнуться с проблемами пищеварения при переходе на диету с большим количеством клетчатки. Чтобы избежать этого, постепенно увеличивайте количество клетчатки в рационе, а также пейте достаточное количество воды», — порекомендовала врач.

Тананакина рассказала, что некоторые могут почувствовать упадок сил из-за недостатка калорий. Нужно убедиться, что потребляется достаточно еды, и выбирать калорийные продукты, такие как орехи и авокадо.

1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. При такой системе питания из рациона исключаются продукты животного происхождения.