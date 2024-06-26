Врач рассказала о возможности появления рака из-за употребления ранних арбузов

Чтобы арбузы не в сезон росли быстрее и крупнее, их могут «перекармливать» азотными удобрениями, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Нитраты в организме человека могут преобразовываться в нитриты, которые являются токсичными и нарушают перенос кислорода кровью, вызывая кислородное голодание тканей. Это представляет серьезную угрозу для здоровья любого человека, но особенно подвержены риску дети и люди с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

«Несмотря на то, что большинство арбузов и дынь выращиваются с применением удобрений, случаи смертельных отравлений нитратами пока не зафиксированы», — сказала врач.

Однако нитраты имеют тенденцию накапливаться в организме, вызывая хроническую интоксикацию, которая может привести к онкологическим заболеваниям. Также стоит помнить о солях тяжелых металлов, таких как кадмий, которые могут накапливаться в организме и вызывать различные заболевания.

«Отравление пестицидами проявляется быстро и сопровождается болями в животе, диареей, повышением температуры, слабостью и потливостью. В этом случае необходимо вызвать скорую помощь, а до ее приезда провести промывание желудка», — добавила Сережина.

Пострадавшему необходимо пить много теплой жидкости и не сдерживать рвотные позывы. Стоит учесть и то, что опасно не само отравление, а его последствия, такие как обострение хронических болезней: гастрита, язвы желудка, колита, энтерита, пиелонефрита.