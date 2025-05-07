Врач рассказала о действенных способах отсрочить старость

Одним из важнейших процессов, способствующих замедлению старения, является аутофагия — естественная очистка клеток. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава России Ольга Ткачева объяснила, что активация этого процесса происходит с помощью физических нагрузок и ограниченного питания, сообщает Газета.ru .

По ее словам, ученые выделяют 12 основных механизмов старения, таких как укорочение теломер, хронические воспаления и изменения в микробиоте. На эти процессы можно воздействовать, что способствует замедлению старения организма.

«Физическая активность является одним из наиболее эффективных способов: она снижает уровень миостатина, замедляющего рост мышц, и помогает бороться с возрастной мышечной потерей, известной как саркопения. Также важную роль играет питание. Долгожители, как правило, не переедают, и интервальное голодание в сочетании с метаболически сбалансированным питанием стимулирует защитные механизмы организма. Умственная активность и вовлеченность в интеллектуальные процессы также влияют на продолжительность жизни: исследования показывают, что люди с высоким уровнем образования живут дольше и сохраняют ясность ума в пожилом возрасте», — пояснила Ткачева.

Также эмоциональное состояние играет ключевую роль в процессе старения.

«Долгожители часто обладают устойчивостью к стрессу, жизнерадостны и умеют сохранять позитивное восприятие жизни. В так называемых «голубых зонах» — регионах, известных большим числом долгожителей — люди, несмотря на возраст, активно занимаются спортом, танцуют и строят планы на будущее», — добавила эксперт.