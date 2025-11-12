Врач рассказала, можно ли лечиться дома при пневмонии

Решение о способе лечения пневмонии принимает только врач на основе комплексной оценки состояния. Легкие формы у изначально здоровых людей могут лечиться амбулаторно, но это требует строгого соблюдения медицинских назначений и регулярного контроля. Об этом РИАМО врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Если есть одышка даже в покое, снижается артериальное давление, появляется спутанность сознания или возраст пациента превышает 65 лет, необходима немедленная госпитализация. Особенно это касается людей с сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечной недостаточностью или хроническими болезнями легких», — сказала врач.

Затягивать с вызовом врача при пневмонии смертельно опасно из-за риска быстрого прогрессирования болезни. Воспаление легких может перейти в тяжелую форму всего в течение суток или двух, вызвав дыхательную недостаточность или сепсис. Особенно это касается пожилых людей, чья иммунная система часто не дает высокой температуры, маскируя серьезность состояния. Только своевременное лечение, подобранное по результатам рентгена и анализов, может предотвратить осложнения.

«В группе высокого риска находятся дети до 5 лет из-за незрелой иммунной системы, люди старше 65 лет, курильщики с поврежденным слизистым барьером дыхательных путей, пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких и почек, а также люди с ослабленным иммунитетом. Для этих категорий пневмония особенно опасна, поэтому требует пристального внимания при первых же симптомах и госпитализации даже при среднетяжелом течении болезни», - добавила эксперт.

Пневмония даже при успешном лечении может оставить после себя серьезные последствия, причем затрагивающие не только дыхательную систему.

«Наиболее частым осложнением становится фиброз легочной ткани — появление на легких участков уплотнения из соединительной ткани, своеобразных рубцов. Это уменьшает дыхательную поверхность легких, приводя к постоянной одышке и снижению выносливости. У некоторых пациентов развивается бронхообструктивный синдром, проявляющийся длительным кашлем и свистящим дыханием, который может сохраняться месяцами после выздоровления», — объяснила Уланкина.

Сердечно-сосудистая система также страдает от последствий перенесенной пневмонии. Инфекционная нагрузка может спровоцировать миокардит — воспаление сердечной мышцы, проявляющееся нарушениями ритма и сердечной недостаточностью. Особенно опасен парапневмонический плеврит, когда в оболочке легких накапливается жидкость, сдавливающая легкое и смещающая сердце.

«У пожилых пациентов нередко наблюдается декомпенсация хронических заболеваний — например, повышение уровня сахара при диабете или ухудшение функции почек. Неврологические последствия в виде астенического синдрома — постоянной слабости, утомляемости, нарушений сна и снижения когнитивных функций — значительно ухудшают качество жизни», - отметила врач.

Для предотвращения таких осложнений рекомендуется строго соблюдать сроки антибактериальной терапии, не бросать прием препаратов даже после улучшения самочувствия. Также важна постепенная реабилитация под контролем пульмонолога с использованием дыхательной гимнастики и физиопроцедур.

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.