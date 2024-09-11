Врач рассказала, может ли физиотерапия заменить прием лекарств

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Врач Мурашкина: при лечении можно комбинировать прием лекарств и физиотерапию

Физиотерапия в лечении важна, но она не заменяет полностью медикаменты, особенно в остром периоде заболевания. Медикаменты нужны для быстрого купирования симптомов, а физиотерапия помогает ускорить процесс восстановления и минимизировать побочные эффекты от лекарств. Идеальный подход — это комбинация методов, сообщила РИАМО врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина.

«Физиотерапия не просто дополняет медикаментозное лечение, она значительно ускоряет выздоровление, снижает риск рецидивов и улучшает общее состояние организма», — отметила врач.

По ее словам, физические методы активируют естественные процессы регенерации.

Доктор предупредила, что бытовые физиотерапевтические аппараты могут быть полезны, но они не заменяют профессиональное лечение. Самолечение без точного диагноза может привести к осложнениям у человека.

«Для лечения серьезных заболеваний и в остром периоде необходимо обратиться к врачу», — заключила Мурашкина.